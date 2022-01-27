Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağından dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Yemleme çalışmalarına katılan Vali Erdinç Yılmaz, amaçlarının çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının da yardıma muhtaç olduğunu vurgulamak olduğunu söyledi

OSMANİYE - Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağından dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarına katılan Vali Erdinç Yılmaz, amaçlarının çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının da yardıma muhtaç olduğunu vurgulamak olduğunu söyledi.

Osmaniye merkezde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için farkındalık oluşturmak isteyen Vali Erdinç Yılmaz, harekete geçti. Merkeze bağlı Olukbaşı Yaylası'nda çocuklarıyla birlikte yemleme çalışmalarına katıldı. Yemleme çalışmalarının ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, amaçlarının çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının da yardıma muhtaç olduğunu vurgulamak olduğunu söyledi.

Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yem desteğinde bulunduklarını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Çetin kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Hasanbeyli, Bahçe, Kadirli, Sumbas, Düziçi ilçelerinde bulunan yaylalar ile merkeze bağlı Zorkun, Olukbaşı ve Mitisin gibi yaylalarda 2 ton mısır, 2 ton buğday ve 2,7 ton yonca bırakılacak. Yaban hayatındaki can dostlarımızın çetin kış şartlarında aç kalmamaları için yaklaşık bir ay boyunca, haftada iki kez yapılmak suretiyle devam edecek bu çalışmayı Olukbaşı mevkiinde başlatıyoruz. Burada amacımız, yaban hayvanlarını bir nebze olsun doyurabilmenin yanı sıra hemşerilerimizde bir farkındalık oluşturarak doğada yalnız olmadığımızı, yaşamını devam ettirmek için beslenmek zorunda olan yaban hayvanlarının da yardımımıza muhtaç olduğunu vurgulamaktır" diye konuştu.

Yemleme çalışmalarında Vali Erdinç Yılmaz'a Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Oktay Deniz eşlik etti.