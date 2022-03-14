Yoğun kar yağışında yollarda sıkıntı yaşanmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Yoğun kar yağışında yollarda sıkıntı yaşanmadı

14.03.2022 08:23
Yoğun kar yağışında yollarda sıkıntı yaşanmadı

Yoğun kar yağışına rağmen Kocaeli'nde ana arterler, cadde ve bulvarlar ile köy yollarında sıkıntı yaşanmadı

Kocaeli'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışında ana arter ve köy yollarında ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Yoğun kar yağışına rağmen Kocaeli'nde ana arterler, cadde ve bulvarlar ile köy yollarında ulaşım sorunsuz bir şekilde sağlandı. Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, karla mücadelede tecrübe ve özverili çalışmalarını bir kez daha ortaya koydu. Sorumluluk sahası dışındaki D-100 Karayolunda dahi tuzlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi yollarda vatandaşın sıkıntı yaşaması için cansiperane çalışma yaptı.

12 İLÇE 91 NOKTA 220 ARAÇ 650 PERSONEL

12 İlçede 91 noktada 220 araç 650 personelle karla mücadele çalışmaları kapsamında yollarda kapanma, buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile yolları sürekli açık tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri dört gün kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışında vatandaşı mağdur etmedi. 24 saat iki vardiya halinde özverili bir şekilde canla başla çalışarak yolların kapanmaması, vatandaşların ulaşım noktasında problem yaşamaması için çalıştı

YORUMLAR
500
Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı Van'da çığ düştü, yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı Van'da çığ düştü, yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yoğun kar yağışında yollarda sıkıntı yaşanmadı - Son Dakika


Son Dakika
08:37 Savaş bölgesindeki Ukraynalılar Türkiye'den gelen yardım tırlarını görünce gözyaşlarına boğuldu: İşte o görüntüler
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
08:18 Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor
08:09 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:03 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:46 Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak
04:27 Ukrayna lideri Zelenski: Bu savaş Rusya için yoksulluk ve utanç ile bitecek
03:39 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: Rus ordusunun yüzde 40'ı gücünü kaybetti
06:32 ABD Senatosu, Putin'e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıyı onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 08:51:37. #1.13#
SON DAKİKA: Yoğun kar yağışında yollarda sıkıntı yaşanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement