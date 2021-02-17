İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu

17.02.2021 23:36

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sürücüleri sıkıntıya sokarken, çocukları da sevindirdi.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sürücüleri sıkıntıya sokarken, çocukları da sevindirdi.

Çok sayıda vatandaş, karda çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşırken, çocuklar da kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Şuana kadar yağan karın kalınlığı engin kesimlerde 5 santimi, yüksek kesimlerde ise 10 santimi geçti. Kar nedeni ile kapanan köy yollarını açmak için belediye araçları çalışma yaptı.

Gece don riski var

İlçe merkezinde ve köylerinde etkili olan kar nedeni ile gece hava sıcaklığının eksi 3 dereceyi bulacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu
İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu
İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu
İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu
İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu
İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu
İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu
İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu
İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu

Gaziantep, Hisarcık, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı dolandırıcılığı uyarısı Burak Demir, konuk oyuncu olarak Ramo'ya katıldı Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz İngiltere'den ezber bozan deney: Bilinçli olarak koronavirüs bulaştıracaklar NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi Korona vaka sayılarıyla alarm veren Trabzon'da cenaze namazlarına 30 kişi sınırı getirildi Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinden makyajsız doğal pozu mest etti
Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek         
23:19
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e roketle saldırdı: 13 yaralı Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e roketle saldırdı: 13 yaralı         
23:05
Capital Economics, dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu Capital Economics, dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu         
22:13
Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı         
21:37
Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi         
21:05
Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter         
20:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz         
19:19
Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım         
19:06
Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı         
18:05
12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü         
17:22
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı         
17:17
Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu         
16:55
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 23:58:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İslahiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei