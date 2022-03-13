Yoğun kar yağışının başladığı İstanbul için yeni uyarı! Vali Yerlikaya, yaşanacakları saat saat paylaştı - Son Dakika
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Yoğun kar yağışının başladığı İstanbul için yeni uyarı! Vali Yerlikaya, yaşanacakları saat saat paylaştı

13.03.2022 12:48

Yoğun kar yağışının yeniden etkisini göstermeye başladığı İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı geldi. Özellikle Anadolu Yakası'nda saat 12.00 ile 15.00 arasında ciddi bir kar yağışı görüleceğini belirten Vali Yerlikaya, vatandaşı tedbirli olmaya davet etti.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, günlük hayatı etkilemeye devam ediyor. Gerek Valilik gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin günlerdir yaptığı uyarılar ve çalışmalar neticesinde yollar açık tutulmaya çalışılırken, önceki akşam yeniden bastıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

VALİ SAAT VERİP UYARDI

Kar yağışının bir kez daha etkisini gösterdiği İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından saat aralığı vererek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Yerlikaya, saat 12.00 ile 15.00 arasında Anadolu Yakası'nda ciddi bir yağış beklendiğini belirtti.

İL GENELİ PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK

Vali Yerlikaya, paylaşımının devamında "Saat 15.00 ile 18.00 arası Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek" ifadelerine yer verdi.

Yoğun kar yağışının başladığı İstanbul için yeni uyarı! Vali Yerlikaya, yaşanacakları saat saat paylaştı
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Ali Yerlikaya, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yoğun kar yağışının başladığı İstanbul için yeni uyarı! Vali Yerlikaya, yaşanacakları saat saat paylaştı - Son Dakika


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