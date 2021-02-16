Yoğun kar yağışının devam ettiği Anadolu Yakasında Bağdat Caddesi beyaza büründü - Son Dakika

Yoğun kar yağışının devam ettiği Anadolu Yakasında Bağdat Caddesi beyaza büründü
16.02.2021 03:43
İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakasında'da yoğun bir şekilde lapa lapa yağan kar Bağdat Caddesini beyaza bürüdü.
İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakasında zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı da aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği Anadolu Yakasında ise Bağdat Caddesi lapa lapa yağan karla birlikte beyaza büründü. Karın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar bazıları ise köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptı. Araçları ile ilerlemek isteyen sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı - İSTANBUL
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