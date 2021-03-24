Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü - Son Dakika

Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü

Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı

İSTANBUL - Yapılan son uyarıların ardından kentin birçok noktasında beyaz örtü oluşurken Beylikdüzü ve Esenyurt'ta E-5'teki yoğun kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent geneli için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta lapa lapa kar yağışı görüldü. Kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü ve E-5 çevresi drone ile havadan da görüntülendi.