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Yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

24.01.2022 14:11

Yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Mersin'in yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 84 araç ve 156 personelle mücadeleyi sürdürüyor Mersin'in yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan...

Yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Mersin'in yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 84 araç ve 156 personelle mücadeleyi sürdürüyor

MERSİN - Mersin'in yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 84 araç ve 156 personelle mücadeleyi sürdürüyor. Ekipler, bir yandan kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması yürütürken, bir yandan da gelen ihbarlar üzerine mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde ve özellikle kritik noktalarda sürekli olarak ekip bulunduruluyor. Büyükşehir Belediyesinin kar nöbeti, yağışların etkisini sürdürdüğü hafta sonu da devam etti. Ekipler, 13 ilçede toplam 84 araç ve 156 personelle gece-gündüz durmaksızın çalıştı.

Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Erdemli ilçesinin Akpınar, Tapureli, Şahna ve Doğusandal Mahallelerinde karda mahsur kalan vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, Akpınar Mahallesinde mahsur kalan 4 kişiyi 1,5 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Tapureli Mahallesinde yolda mahsur kalıp aracı arıza yapan vatandaş ise 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Şahna Mahallesi ile Doğusandal Mahallesi Mühlü Yaylasında yolda kalan vatandaşlara da kısa sürede ulaşıldı.

Ekipler, Erdemli'de Sorgun, Küstülü-Kızılen bağlantı yolu, Güzeloluk Mahallesi yolu, Albeyli-Elbeyli-Yağda hattı, Toros Mahallesi yolu ile Güneyli-Akpınar-Harfilli Mahallerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Toroslar'da kar mesaisi

Merkez Toroslar ilçesi Gözne-Ayvagediği Fatih 1, Fatih 2 Caddelerinde kar küreme çalışması yapan ekipler, yolda araçlarıyla sıkıntı yaşayan vatandaşlara hızla ulaştı. Kızılbağ Mahallesinde yolda kalan vatandaşlara da kısa sürede ulaşıldı. Yüksekoluk Mahallesi ile Değnek-Tırtar arasında kar küreme çalışması yapıldı.

Toroslar'da Kızılbağ Mahallesi yolunda kar küreme ve yol açma çalışması yapan ekipler, Kızılbağ-Karamehmet Gediği-Horozlu arasında yolları kardan temizledi. Tırtar-Taşoluk-Ayvalı mahallelerinde yolları gece boyu temizleyen ekipler, Alanyalı-Kızılkaya Değirmendere-Ayvagediği arasında da kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Toroslar ilçesi Sarnıç-Soğucak-Darısekisi-Gözne-Ayvagediği yollarında da yol açma çalışmaları aralıksız olarak devam etti. Toros Dağlarının eteklerindeki yaylalarda vatandaşların mağdur olmaması için özveriyle çalışan ekipler, Hangediği, Sunturas, Yüksekoluk'ta yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Toroslar'da Ayvagediği-Kozoluk Caddesinde mahsur kalan araç, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu kurtarıldı. Ayrıca Değnek-Sadiye yolunda araçlarıyla kalan vatandaşlara da kısa sürede ulaşıldı.

Mezitli'nin de yolları açık tutuldu

Merkez Mezitli ilçesinde de birçok noktada teyakkuzda bekleyen ekipler, Fındıkpınarı Mahallesi Beşkoz Caddesinde yolda kalan araçları kurtardı. Kocayer, Zeybekler, Tol ve Kuzucu mahallelerinin ana yollarında kar küreme çalışması yapıldı. Ekipler, Kocayer, Üzümlü, Şahna, Zeybekler, Tol ve Demirışık mahallelerinde kar küreme çalışması yaparak, yolları vatandaşların ulaşımına açık tuttu.

Çamlıyayla'da mahsur kalanlar kurtarıldı

Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde de karla mücadele eden ekipler, kırsalda yer alan Çamalan, Ardıçlı, İnköy, Olukkoyağı grup yolu ile Çukurbağ, Ziftlik grup yolunda, Yeniköy, Gülek, Kozoluk mahalleleri ve daha birçok noktada karla mücadele ve yol açma çalışması gerçekleştirdi. Özellikle yaylacıların kış aylarında da kaldığı Çamlıyayla'da aşırı kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, Büyükşehir İtfaiyesi ve diğer birim personelleri tarafından kurtarıldı. Çamlıyayla Atdağı mevkiinde bulunan evinde, yoğun yağıştan dolayı mahsur kalan yaşlı hasta bir vatandaşa ulaşan ekipler, yine Sığır Yaylası bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanmasından dolayı araç içinde mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Ekipler, kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı bazı noktalarda evlerinden çıkamayan vatandaşlara da gelen ihbarlar sonucu ulaştı.

Arslanköy Mahallesi karla mücadele çalışması kapsamında ise yol açma ve kar küreme çalışması yapan ekipler, gece sürekli olarak devam eden kar yağışı sebebiyle 7/24 esasıyla çalışmalarına devam etti. Arslanköy Mahallesi ile Çatak arasında, Yıldız ve Beşiktaş Caddelerinde kar küreme çalışması yapıldı. Arslanköy-Başpınar yolunda yol açma çalışması yapan ekipler, Başpınar yolunda mahsur kalan vatandaşlara kısa sürede ulaştı. Arslanköy-Çatak-Başpınar-Yedigöz bağlantı yolu da vatandaşların ulaşımına açıldı.

Ekipler, olumsuz hava şartlarından dolayı elektrik direklerinin yıkılması nedeniyle de çalışma yürüttü. Silifke ilçesinde Kızılgeçit, Seydili, Şahmurlu, Gedikpınarı, Cambazlı, Saraydın, Çatak, Yeğenli, Uzuncaburç, Örenköy, Tekiralanı, Sömek, Ayaştürkmenli, Söğüt, Kırobası mahallelerinin yolları da ekiplerin titiz çalışması sonucu açıldı.

Büyükşehir ekipleri, sorumluluk alanlarına bakmaksızın ihbar gelen tüm noktalara ivedilikle müdahale etti. Karayolları yol ağındaki araçlara da kısa sürede ulaşılarak, gerekli yardımlar yapıldı.

Yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

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Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yoğun kar yolları kapattı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
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