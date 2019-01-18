Yoğun Karda Aç Kalan Tilki Böyle Avlandı
41 dakika önce
Yoğun karda aç kalan tilki böyle avlandıGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de ağır kış şartlarında arazide avlanan Kızıl Tilki kameralara takıldı.
Yoğun karda aç kalan tilki böyle avlandı
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane
'de ağır kış şartlarında arazide avlanan Kızıl Tilki kameralara takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerinin arazi çalışmaları sırasında bir kızıl tilkinin karlı alandaki fare avı görüntülendi.
Kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde Kızıl Tilki'nin belgesellerde denk gelinen şekilde yerini tespit ettiği fareyi avlamak için yükselerek hızla burnunu kara saplaması yer aldı.
Görüntü kısa sürede çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:39 Kaynak: İHA
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