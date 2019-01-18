Son Dakika Haberleri: Yoğun Karda Aç Kalan Tilki Böyle Avlandı

Yoğun Karda Aç Kalan Tilki Böyle Avlandı

41 dakika önce

Yoğun karda aç kalan tilki böyle avlandıGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de ağır kış şartlarında arazide avlanan Kızıl Tilki kameralara takıldı.

Yoğun karda aç kalan tilki böyle avlandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de ağır kış şartlarında arazide avlanan Kızıl Tilki kameralara takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerinin arazi çalışmaları sırasında bir kızıl tilkinin karlı alandaki fare avı görüntülendi.
Kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde Kızıl Tilki'nin belgesellerde denk gelinen şekilde yerini tespit ettiği fareyi avlamak için yükselerek hızla burnunu kara saplaması yer aldı.
Görüntü kısa sürede çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:39 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gümüşhane, Yerel
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