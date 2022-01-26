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Yoğun kardan mandıra çöktü, 34 hayvan telef oldu - Son Dakika

Yoğun kardan mandıra çöktü, 34 hayvan telef oldu

26.01.2022 16:20
Yoğun kardan mandıra çöktü, 34 hayvan telef oldu

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mandıra çöktü.

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mandıra çöktü. Mandıra içinde bulunan 30 koyun ve 4 kuzu telef oldu.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Armutlu köyünün Dokuzlar Yaylası Amaç Çiftliğinde meydana geldi. Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde Necati Amaç'a (64) ait mandıra çöktü. İçerisinde 30 koyunun ve 4 kuzunun bulunduğu mandıra koyunların üzerine çökerken 30 koyun ve 4 kuzu telef oldu. Olayın ardından Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ve Kızılay Şube Başkanı Yusuf Öztürk ile olay yerine giderek mandıra sahibi Necati Amaç ile görüştü ve zararının valilik tarafından karşılanacağını söyledi.

Yaşadığı olayı anlatan Necati Amaç, "7'de kalktım, sobayı yeniden yakıp koyunun samanını verecektim. Ondan sonra baktım koyunun birazı dışarıda, mandıra aşağıda. Allah razı olsun amca oğlu geldi. Uğraştık ama yol açık değil, gelen-giden yok. Şu anda 30 tane koyun 4 tane de kuzum gitti" dedi.

Vali Hamza Aydoğdu ise "Armutlu köyümüzde amcamızın ahırının çöktüğünü duyduk, geldik. Bizler de devlet olarak, Mahmut bey de burada, karşılayacağız. Aynı zamanda ahırı da 3-4 gün içinde yapıp kendisine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise "Üyemizin mandırası çöktü, 30 kadar hayvanı telef olmuş. Üreticimizin bu zor gününde biz birlik olarak ve devlet olarak yanındayız, geçmiş olsun diyoruz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Yoğun kardan mandıra çöktü, 34 hayvan telef oldu
Yoğun kardan mandıra çöktü, 34 hayvan telef oldu
Yoğun kardan mandıra çöktü, 34 hayvan telef oldu
Yoğun kardan mandıra çöktü, 34 hayvan telef oldu
Yoğun kardan mandıra çöktü, 34 hayvan telef oldu

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Hamza Aydoğdu, Aksaray, Armutlu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun kardan mandıra çöktü, 34 hayvan telef oldu - Son Dakika


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