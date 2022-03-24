(DRONE) Kar ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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(DRONE) Kar ve soğuk hava etkili oluyor

24.03.2022 09:41

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da martta yağan yoğun kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da martta yağan yoğun kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte, vatandaşlar karla kaplanan araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırım ve caddelerde kar küreme çalışması yürütüyor.

Öte yandan beyaz örtüyle kaplı kentte güzel manzaralar da oluştu.

Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı karla kaplandı

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars da gece boyunca etkili olan yoğun karla beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu bu kentlerde, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye, İl Özel İdaresi, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

(DRONE) Kar ve soğuk hava etkili oluyor
(DRONE) Kar ve soğuk hava etkili oluyor
(DRONE) Kar ve soğuk hava etkili oluyor
(DRONE) Kar ve soğuk hava etkili oluyor
(DRONE) Kar ve soğuk hava etkili oluyor
(DRONE) Kar ve soğuk hava etkili oluyor
(DRONE) Kar ve soğuk hava etkili oluyor
(DRONE) Kar ve soğuk hava etkili oluyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Kar ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


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