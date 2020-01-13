Yoğun kış şartlarına karşı vatandaşlara uyarılar - Son Dakika
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Yoğun kış şartlarına karşı vatandaşlara uyarılar

6 saat önce

Odunpazarı Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu yoğun kış şartları nedeniyle kentimizde yaşanabilecek olası can ve mal kayıplarına karşı vatandaşların dikkatini çekti.

Yoğun kış şartlarına karşı vatandaşlara uyarılar, System.String[]

Odunpazarı Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu yoğun kış şartları nedeniyle kentimizde yaşanabilecek olası can ve mal kayıplarına karşı vatandaşların dikkatini çekti.


Odunpazarı Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu adına konuşan Arif Necmi Türe, kış aylarını yaşadığımız bu günlerde soğuk, kar yağışı ve bunlara bağlı olarak özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde görülen buzlanma nedeniyle, kentimizde trafikle ilgili sorunlar yaşandığını söyledi. Türe, trafikle ilgili sorunları en az düzeye çekmek ya da bu sorunları yaşamamak için önlemleri şöyle sıraladı:


"Eskişehir genelinde toplu taşıma araçlarının kullanılması, araçların anayol, bulvar ve caddelere gelişigüzel park edilmemesi, yoğun kar yağışının olduğu durumlarda Belediyelerin kar temizleme araçları ve iş makinelerinin çalışmasına engel olacak araç parklarının yapılmaması, çatılardan düşebilecek kar yığınları/buz sarkıtlarına önlem olarak saçak altlarında yürünmemesi ve araçların saçak altlarına park edilmemesi, istenmeyen kazaların önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla araçlara kış lastiklerinin taktırılması, araç sürüşünün güçleştiği kış aylarında Köprü ve virajlarda buzlanma/gizli buzlanma olacağından hız kontrolü yapılması ve takip mesafesinin daha dikkatli yapılması gerekmektedir. Ayrıca; soğuk havanın hüküm sürdüğü kış aylarında, karbon monoksit gazı zehirlenmelerine karşı soba kullanan kent sakinleri, lodos ve fırtınalı havalarda yatmadan önce sobalarını mutlaka söndürmeli, bacalar mutlak surette temiz tutulmalı, doğalgaz cihaz bakımları yaptırılmalı, baca bağlantıları kontrol edilmeli, özellikle havalandırma menfezleri kapatılmamalı, şüpheli durumlarda 187 numaralı Doğalgaz Acil Durum Hattı aranmalıdır." - ESKİŞEHİR

Kent Konseyi, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:49 Kaynak: İHA
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