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Son dakika haber: Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı

10.08.2021 01:52

Edinilen son dakika haberine göre Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı Vali Hüseyin Aksoy, geceyi yangın bölgesinde geçirdi Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı

Vali Hüseyin Aksoy, geceyi yangın bölgesinde geçirdi

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın ihbarı gelir gelmez bölgeye gelip çalışmaları bizzat yerinde takip eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yoğun bir çaba gösterip yangının kontrol altına alınmasını sağlayan ateş savaşçılarına ve gönüllülere teşekkür etti.

Akşam saat 17: 00 sıralarında Bozdoğan ilçesine bağlı Kırsal Konaklı mahallesi yakınlarına başlayan yangın gerek hava şartları gerekse yamaç arazi yapısı ve bitki örtüsünün oldukça kuru olması nedeniyle kıs aşurede büyüdü. Tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. İhbar gelir gelmez ilk etapta havadan müdahale edilen yangına daha sonra söndürme ekipleri de karadan müdahale etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve çevredeki gönüllü vatandaşlar müdahale etti. Bu arda çalışmaların oldukça zor şartlarda yürütülmesi nedeniyle bölgede 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

ve Kısa sürede bölgeye gelen söndürme ekipleri yangına önce havadan, sonra da karadan müdahale etti.

Daha sonra bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı Bozdoğan ve çevresindeki ilçelerde sadece birer nöbetçi ekip bırakıp diğer tüm kuvvetlerini bölgeye sevk etti. İtfaiye ekipleri ile bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise itfaiyenin çalışmalarını ekiplerin başında takip etti.

Hava kararıncaya kadar 2 uçak 5 helikopter ile müdahale edilen yangına hava karardıktan sonra arazöz ve tankerlerle su serpilirken gönüllülerle birlikte yaklaşık 200 kişi karadan müdahale etti. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bu arada yangında Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir kişi uçurumdan yuvarlanarak hafif yaralandı. Bölgede bulunan 112 ekipleri tarafından müdahale edilen yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haber: Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber: Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber: Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber: Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber: Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber: Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber: Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber: Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı

Bozdoğan, İtfaiye, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Yoğun mücadeleler sonrası Bozdoğan yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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