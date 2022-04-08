Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü - Son Dakika
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Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü

08.04.2022 13:47
Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kar suları ve kuvvetli sağanak yağış sonrasında çayın debisinin yükselmesi sebebiyle Karabük-Kastamonu karayolunun tek şeridinde çökmeler meydana geldi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kar suları ve kuvvetli sağanak yağış sonrasında çayın debisinin yükselmesi sebebiyle Karabük-Kastamonu karayolunun tek şeridinde çökmeler meydana geldi. Tarım arazilerinin de sular altında kaldığı bölgede, çay üzerinde bulunan bir köprüden ise jandarma kontrollü olarak geçişlere izin veriyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve kar suları, Araç Çayının taşma noktasına ulaşmasına sebep oldu. Çayın debisinin yükselmesi sebebiyle, Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyü mevkiinde Kastamonu-Karabük karayolunun tek şeridi, istinat duvarının yıkılması neticesinde çöktü. Çay üzerinde bulunan tarım arazilerinin büyük kısmı ise sular altında kaldı. Çay üzerinde bulunan bir köprü ile Kastamonu-Karabük karayolunun tek şeridinde ulaşım geçici olarak kontrollü bir şekilde veriliyor.

Jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi almasının ardından Karayolları ekipleri tarafından da çalışma başlatıldı.

Çöken karayolu ve taşma noktasına ulaşan çay ise havadan görüntülendi.

(Yasin Erdem/İHA)

Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü
Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü
Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü
Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü

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Kastamonu, Tragger, Çay, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü - Son Dakika


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