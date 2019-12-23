Yoğun saldırılar binlerce Suriyeliyi evinden etti - Son Dakika
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Yoğun saldırılar binlerce Suriyeliyi evinden etti

6 saat önce

Suriye rejimi ve Rus uçaklarını İdlib'in güneyinde düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle oluşan sivil göç dalgası binlerce Suriyeli sivili evlerinden etti.

Yoğun saldırılar binlerce Suriyeliyi evinden etti, System.String[]

Suriye rejimi ve Rus uçaklarını İdlib'in güneyinde düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle oluşan sivil göç dalgası binlerce Suriyeli sivili evlerinden etti. Eşyalarını bulabildikleri araçlara dolduran Suriyeli siviller, canlarını kurtarmak için Türkiye sınırına doğru göç etmeye devam ediyor. Evlerini terk eden Suriyeliler, sınır bölgesindeki kamplara ya da boş arazilere yerleşiyorlar.

Suriye rejiminin ve onları destekleyen Rusya'ya ait savaş uçaklarının 16 Ekim'den beri bombardımana tuttuğu Halep- Şam Karayolu üzerinde bulunan Maaret Al Numan şehri hayalet şehre döndü. Birçok bina yerle bir edilirken, binlerce kişi de canlarını terk etmek için evlerini terk etti.

Yerel kaynaklar,  Maaret Al Numan ve çevredeki yerleşim yerlerinden kuzeye doğru göç edenlerin sayısının 80 bini aştığını ifade ederken, sivil toplum örgütleri de göç eden sivillere yardım eli uzatıyor. İnsani Yardım Vakfı İHH görevlileri, İdlib'de göç eden sivillere kumanya dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Maaret Al Numan şehrinden görüntüler, boş sokaklar, yıkılan binalar

Bombardıman sonrası görüntüler

Göç için hazırlananlar

Yollardaki eşya yüklü araçlar

İHH ekiplerinin yardım dağıtması


Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:43 Kaynak: DHA
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