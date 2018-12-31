Yoğun Sis

- Sisten görüntüler Araçların sis lambalarını yakarak ilerlemesinden detaylar Yurtta kış KİLİS - Kilis'te kent merkezi ile ilçelerde yoğun sis etkili oluyor.

- Sisten görüntüler

Araçların sis lambalarını yakarak ilerlemesinden detaylar Yurtta kış

KİLİS - Kilis'te kent merkezi ile ilçelerde yoğun sis etkili oluyor.



Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.



Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.



Yetkililer, sürücülere yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi

Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL

ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor

2018'de, 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi