Son Dakika Haberleri: Yoğun Sis

Yoğun Sis

1 saat önce

- Sisten görüntüler Araçların sis lambalarını yakarak ilerlemesinden detaylar Yurtta kış KİLİS - Kilis'te kent merkezi ile ilçelerde yoğun sis etkili oluyor.

- Sisten görüntüler
Araçların sis lambalarını yakarak ilerlemesinden detaylar Yurtta kış
KİLİS - Kilis'te kent merkezi ile ilçelerde yoğun sis etkili oluyor.

Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.

Yetkililer, sürücülere yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:49 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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