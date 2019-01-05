Yoğun Sis
1 saat önce
Gaziantep'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Gaziantep
'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Gaziantep'te özellikle yüksek kesimlerde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, trafik ekipleri, kavşaklarda sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:16 Kaynak: AA
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