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Yoğun sis

6 saat önce

Düzce kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.

Düzce kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.

Sabah saatlerinde etkisini hissettiren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle trafikte zorlandı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Yoğun sis

Atatürk Bulvarı, İstanbul, Sabah, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:09 Kaynak: AA
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