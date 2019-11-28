Yoğun sis
6 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkhan- Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı.
Trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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