Son Dakika Haberleri: Yoğun sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu
Son Dakika Genel Yoğun sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yoğun sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu

27 dakika önce

Yoğun sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturduİSTANBUL - İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yoğun sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı'nı adeta örten sis havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul Boğazı'nda karpostallık görüntüler oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde mest eden görüntüler oluşturan yoğun sis, havadan drone ile görüntülendi.

Yoğun sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul Boğazı, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
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