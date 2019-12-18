Yoğun sis altındaki Erzurum, havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoğun sis altındaki Erzurum, havadan görüntülendi - Son Dakika

Yoğun sis altındaki Erzurum, havadan görüntülendi

7 saat önce

ERZURUM'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yoğun sis altındaki Erzurum, havadan görüntülendi, System.String[]

ERZURUM'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Drone ile havadan görüntülenen, sisten kaybolan kentte eşsiz bir manzara oluştu.

Erzurum'da havanın ısınmasıyla birlikte yoğun sis etkili olmaya başladı. Kent merkezini kaplayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, yollarda güçlükle ilerledi. Yoğun bir sis bulutu altındaki kent, drone kamerasıyla havadan görüntülendi.Bu arada, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, dün saat 13.00'te başlayan yoğun sisin bugün de etkili olacağını belirtti. Yetkililer, sisli havanın önümüzdeki hafta Salı gününe kadar etkisini göstereceğini ifade etti. Meteoroloji yetkilileri ayrıca, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da da sisli havanın hakim olacağını kaydetti.


Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
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