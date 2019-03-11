Yoğun Sis Etkili Oldu
54 dakika önce
- Sisten görüntü Araçların yolda ilerlemesi Dere ve nehirlerin donması Güven Akbay'ın konuşması Ağrı'da hava ulaşımına sis engeli AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı iptal edildi AĞRI - Ağrı'daki sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı yapılamadı.
- Sisten görüntü
Araçların yolda ilerlemesi
Dere ve nehirlerin donması
Güven Akbay'ın konuşması Ağrı
'da hava ulaşımına sis engeli
AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı iptal edildi
AĞRI - Ağrı'daki sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı yapılamadı. Kentte gece başlayıp sabah etkisini artıran sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:46 Kaynak: AA
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