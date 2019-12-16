Yoğun sis etkili oluyor - AĞRI - Son Dakika
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Yoğun sis etkili oluyor - AĞRI

6 saat önce

Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde aralıklarla devam eden sis, akşam da etkisini sürdürdü.

Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolunda ve işlek caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Yusuf Bahator, sis nedeniyle zorlandıklarını belirterek, kaza yapmamak için araçlarını daha dikkatli kullandıklarını söyledi.

Erzurum

Erzurum'da da sabah etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun sis etkili oluyor - AĞRI

Erzurum, Sabah, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:51 Kaynak: AA
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