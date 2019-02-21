Yoğun Sis Etkili Oluyor - Drone Çekimi
1 saat önce
İstanbul'un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.
İstanbul'un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.
Sis nedeniyle Bakırköy Sahil yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken sürücüler, sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.
İstanbul Boğaziçi'nde de etkili olan yoğun sis, deniz seferlerinin aksamasına yol açtı.
İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamada, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:05 Kaynak: AA
CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti
Çanakkale Depremi Sonrası İstanbul'da 4 Katlı Bina Boşaltıldı
Bakan Turhan'ın Test Sürüşüyle Yüksek Hızlı Tren İlk Defa Avrupa Yakasına Geçti
Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!