Yoğun sis etkili oluyor - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoğun sis etkili oluyor - DÜZCE - Son Dakika

Yoğun sis etkili oluyor - DÜZCE

6 saat önce

Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alırken, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri yönünde uyardı.

Yoğun sis etkili oluyor - DÜZCE

Atatürk Bulvarı, İstanbul, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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