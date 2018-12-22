Son Dakika Haberleri: Yoğun Sis Etkili Oluyor - Kırklareli

Yoğun Sis Etkili Oluyor - Kırklareli

2 saat önce

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü.

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü.

Sis, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de etkisini gösterirken polis ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin akşam saatlerinde azalması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:36 Kaynak: AA

Demirköy, Dereköy, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel
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