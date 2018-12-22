Yoğun Sis Etkili Oluyor - Kırklareli
2 saat önce
Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü.
Kırklareli
'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü.
Sis, Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı ile Demirköy
ve Kofçaz
ilçelerinde de etkisini gösterirken polis ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler zor anlar yaşıyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin akşam saatlerinde azalması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:36 Kaynak: AA
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