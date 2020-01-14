Son Dakika › Güncel › Yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü - Son Dakika
Yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü
6 saat önce
Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:22 Kaynak: AA
Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Görüş mesafesinin azalması, küçük çaplı trafik kazalarına neden oldu. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Şehrin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camisi de sis nedeniyle adeta gözden kayboldu.
Sis ve soğuk nedeniyle ağaçlarda buzlanma ve kırağı oluştu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Son Dakika Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler Hamsinin 5 liraya düştüğünü duyanlar, almak için birbiriyle yarıştı Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler