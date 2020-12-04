Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

04.12.2020 10:51

Göz gözü görmüyor.

Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

BURSA - Bursa'da yoğun sis hayatı felç etti. Özellikle Bursa- Ankara yolu ve İnegöl Alanyurt yolunda etkili olan sis sebebiyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Yılın son ayında Bursa'nın İnegöl ilçesi genelinde yoğun sis hakim oldu. Özellikle Alanyurt İnegöl yolu ile Bursa Ankara yolunda oluşan yoğun sis sebebiyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştüğü görüldü. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, sis sebebiyle zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Alanyurt, Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi Sivasspor gruptan çıkamazsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılamayacak Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı Bilal Göregen'in söylediği şarkı, Portekiz Ligi'nde stat hoparlöründen çalındı Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık
Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım         
11:06
CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak         
10:49
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Karantina şartlarına riayet edilmesi dinen zorunludur Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Karantina şartlarına riayet edilmesi dinen zorunludur         
10:17
Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı         
10:14
Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek         
10:09
Baraj gölünde kaybolan kadının köprüden atlama anı kamerada Baraj gölünde kaybolan kadının köprüden atlama anı kamerada         
09:58
Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi         
09:39
Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak         
09:25
Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkan doktorları bile şaşırttı: 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkan doktorları bile şaşırttı: 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde         
08:33
Koronavirüs tedavisi gören Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı Koronavirüs tedavisi gören Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı         
08:32
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü         
00:09
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 11:30:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei