Son Dakika Haberleri: Yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

43 dakika önce

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, özellikle şehir merkezi ile Tekirdağ- Hayrabolu ve Tekirdağ- Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Bu arada, yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen bazı yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.

Yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:05 Kaynak: AA
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