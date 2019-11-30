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Yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkisini artıran sis nedeniyle hem şehir merkezinde hem de Kahramanmaraş- Kayseri kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı.

Trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan Türkiye'nin üçüncü büyüğü Abdulhamithan Camisi de kente hakim konumuyla sis arasında güzel görüntüler oluşturdu.

Yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:01 Kaynak: AA
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