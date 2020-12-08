Yoğun sis Iğdır-Kars kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika

Iğdır- Kars kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Iğdır'ın yüksek rakımlı bölgelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Iğdır-Kars kara yolunun 90. kilometresindeki geçitlerde yoğun sis ve buzlanma oluştu.
Karayolları ekiplerinin buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürüttüğü kara yolunda, yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.
- Kaynak: AA
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