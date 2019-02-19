Son Dakika Haberleri: Yoğun Sis - İstanbul

Yoğun Sis - İstanbul

43 dakika önce

İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.

İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci- Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:04 Kaynak: AA

Haliç, Avrupa Yakası, İstanbul Boğazı, Güncel
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