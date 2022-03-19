Yoğun sis, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Yoğun sis, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı

19.03.2022 18:13

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karla beraber yoğun sis de etkisini gösterdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karla beraber yoğun sis de etkisini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerine karın tadını çıkarmaya giden vatandaşlar, sis sebebiyle yolda zor anlar yaşadı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yoğun sis meydana geldi. Görüş mesafesi bölgede 1 metrelere kadar düştü. Belli yerlerde çevirmelerde bulunan jandarma ekipleri, kar lastiği kontrolüyle beraber sürücüleri sis farlarını açmaları konusunda da uyardı. Yoğun sis ve görüş mesafesindeki azalma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken herhangi bir kaza meydana gelmedi.

(Adil Özdemir/İHA)

Yoğun sis, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı
Yoğun sis, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı
Yoğun sis, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı Zonguldak'ta yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı İstanbul'da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun sis, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Yarın düğünü vardı! Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybetti
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
17:23 Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak
17:22 Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
17:16 Tavuk yetiştiricisini öldürdükten sonra yakıp gömen katilin kan donduran ifadesi: Öldürdükten sonra eve gidip yemek yedim
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 18:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: Yoğun sis, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement