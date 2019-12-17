Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

6 saat önce

Sivas'ta gün boyu etkili olan sis akşam saatlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu, System.String[]

Sivas'ta gün boyu etkili olan sis akşam saatlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta şehir merkezinde gün boyunca etkili olan sis akşam saatlerinde sokak lambaları, araç ışıkları ve aydınlatma sistemleri ile birleşince ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı. Vatandaşlar bu doğa olayını kayıt altına almak için bol bol fotoğraf çekti. Yoğun sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ise sis nedeniyle görüş mesafesini düştüğünü belirterek ve görsel şölene şahitlik ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

(İHA)

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç çılgına döndü! Soyunma odasına indi ve patladı
Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
01:28 Libya'da Hafter güçlerinden Trablus'taki yerleşim yerlerine füze saldırısı - Son Dakika
01:26 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "CİMER'e yapılan başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91 olmuştur" - Son Dakika
01:14 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımlar hız kesmeden devam... - Son Dakika
01:04 Putin ve Macron Libya krizini görüştü - Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin dünya teknoloji üretimindeki payını arttırabilmek... - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 01:33:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]