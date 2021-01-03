Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun sis, kent merkezini etkisi altına alarak görsel şölen yaşattı. Kış aylarının gelmesi ile birlikte kent merkezini etkisi altına alan yoğun sis, ağaç ve çiçeklerde oluşturduğu kırağı ile adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Merkezde bulunan Ulu Cami sis bulutu içinde kalarak görüntüsü ile görsel şölen yaşattı.

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