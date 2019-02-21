Son Dakika Haberleri: Yoğun Sis Mudanya'yı Etkisi Altına Aldı

Yoğun Sis Mudanya'yı Etkisi Altına Aldı

1 saat önce

Mudanya'da yoğun sis etkili oluyor.

Yoğun Sis Mudanya'yı Etkisi Altına Aldı, System.String[]
Mudanya'da yoğun sis etkili oluyor.

Sabah saatlerinde aniden bastıran ve Mudanya kara yolunda başlayan yoğun sis hala etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesinin düştüğü yolda araç sürücüleri yoğun siste zor anlar yaşıyor. Yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar önlerini görmekte zorluk çektiler. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:45 Kaynak: İHA

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