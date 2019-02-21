Yoğun Sis Mudanya'yı Etkisi Altına Aldı
1 saat önce
Mudanya'da yoğun sis etkili oluyor.
Mudanya
'da yoğun sis etkili oluyor. Sabah
saatlerinde aniden bastıran ve Mudanya kara yolunda başlayan yoğun sis hala etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesinin düştüğü yolda araç sürücüleri yoğun siste zor anlar yaşıyor. Yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar önlerini görmekte zorluk çektiler. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:45 Kaynak: İHA
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