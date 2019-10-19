Son Dakika Haberleri: Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

31 dakika önce

Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti Kazada ayağından yaralanan sürücü kan kaybından hayatını kaybettiBİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatın ı kaybetti.

Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kazada ayağından yaralanan sürücü kan kaybından hayatını kaybetti

BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatın ı kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Gölpazarı ilçesinden il merkezine seyir halindeki 11 BA 396 plakalı minibüs sürücüsü İbrahim Çetinkaya, Beşevler Köyü Ayvalık mevkine geldiğinde havanın sisli olması sebebiyle aynı istikamette seyir halinde bulunan Mehmet Uzun idaresindeki 11 EC 784 plakalı traktörü havanın sisli olması nedeniyle göremeyerek, arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaram almazken, traktör sürücüsü ayağından yaralandı. Yoğun ir kan kaybı yaşayan sürücü oturduğu sürücü koltuğu üzerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Gölpazarı Cumhuriyet Savcısının incelemelerin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün kesin ölüm nedeni adli tıp raporuna göre belli olacak. Merhumun Gölpazarı'ndan ilçeye bağlı Bolatlı Köyü'ne gittiği öğrenildi.

Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya'dan gelen mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı
Rusya'da altın madenine ait baraj çöktü: 11 ölü, 14 yaralı Yasemin'i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı Teybi çalamayan hırsız araç sahibine not bıraktı: İntikam yeni başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 12:52:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]