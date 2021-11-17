Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü - Son Dakika

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden geçen ve Konya ile Ankara yolunu birbirine bağlayan karayolunda aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.

Bolvadin ilçesinde aşırı sis hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Bolvadin- Çay karayolunda görüş mesafesi 1 metreye düştü. Araçlar sis nedeniyle ilerlemekte zorlu çekti. Bolvadin-Çay karayolunda jandarma ve ilçe emniyet trafik ekipleri karayolunda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, sürücülere farları, dörtlüleri ve sis ışıklarını yakmaları konusunda ekipler uyarılarda bulundu.