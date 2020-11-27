Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü - Son Dakika

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
27.11.2020 12:53
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü -Düzce'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Düzce'de sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Düzce'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
DÜZCE - Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Düzce'de sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Düzce'de sonbahar aylarının gelmesi ile yoğun bir şekilde görülen sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yer yer sıfırın altında 5 derece olan hava sıcaklığı nedeni ile sabah saatlerinde sis bulutları oluştu. Kent merkezinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü alanlarda polis ekipleri tarafından sürücülerin daha dikkatli araç kullanması istendi. Yoğunluğun olduğu bölgelerde önlemler alınırken, vatandaşlara da yollardan dikkatli geçilmesi istendi.
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