Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü - Son Dakika

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

27.11.2020 12:53

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü -Düzce'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Düzce'de sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

- Düzce'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

DÜZCE - Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Düzce'de sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Düzce'de sonbahar aylarının gelmesi ile yoğun bir şekilde görülen sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yer yer sıfırın altında 5 derece olan hava sıcaklığı nedeni ile sabah saatlerinde sis bulutları oluştu. Kent merkezinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü alanlarda polis ekipleri tarafından sürücülerin daha dikkatli araç kullanması istendi. Yoğunluğun olduğu bölgelerde önlemler alınırken, vatandaşlara da yollardan dikkatli geçilmesi istendi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Fiyat istikrarının sağlanması riskleri azaltacak Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet
Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı         
12:46
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı         
11:59
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti         
11:35
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı         
10:55
Taksim'de taciz ettiği kadın, Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi         
10:43
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 13:21:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei