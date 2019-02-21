Son Dakika Haberleri: Yoğun Sis Nedeniyle Şehir Hatları, Tüm Seferlerini İptal Etti -2

Yoğun Sis Nedeniyle Şehir Hatları, Tüm Seferlerini İptal Etti -2

57 dakika önce

İSTANBUL'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi.

Yoğun Sis Nedeniyle Şehir Hatları, Tüm Seferlerini İptal Etti -2, System.String[]
İSTANBUL'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:54 Kaynak: DHA

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