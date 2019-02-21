Yoğun Sis Nedeniyle Şehir Hatları, Tüm Seferlerini İptal Etti -2
57 dakika önce
İSTANBUL'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi.
İSTANBUL'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:54 Kaynak: DHA
Yoğun Sis Nedeniyle Tüm Şehir Hatları Vapur Seferleri ve İDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi
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