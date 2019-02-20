Son Dakika Haberleri: Yoğun Sis Nedeniyle Uçaklar Yenişehir'e Mecburî İniş Yapmaya Devam Ediyor

Yoğun Sis Nedeniyle Uçaklar Yenişehir'e Mecburî İniş Yapmaya Devam Ediyor

36 dakika önce

İstanbul'u saran yoğun sis nedeniyle uçaklar Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na mecburi iniş yapmaya devam ediyor.

Yoğun Sis Nedeniyle Uçaklar Yenişehir'e Mecburî İniş Yapmaya Devam Ediyor, System.String[]
İstanbul'u saran yoğun sis nedeniyle uçaklar Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na mecburi iniş yapmaya devam ediyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanına yoğun sis dolayısıyla inemeyen Umman Mascat'tan gelen bir uçak, Sudan'dan gelen yolcusuz özel uçak 21.53'de, Mısır'dan gelen yolculu özel bir uçak 22.16'da Yenişehir Havalimanına mecburi iniş yaptı. Mısır'dan gelen özel uçağın yolcuları Atatürk Havalimanına dönüş yapmak üzere Yenişehir Havalimanında bekletildiği öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:18 Kaynak: İHA

Bursa Yenişehir, İstanbul, Yenişehir, 3. Sayfa
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