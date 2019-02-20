Yoğun Sis Nedeniyle Uçaklar Yenişehir'e Mecburî İniş Yapmaya Devam Ediyor
36 dakika önce
İstanbul'u saran yoğun sis nedeniyle uçaklar Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na mecburi iniş yapmaya devam ediyor.
İstanbul
'u saran yoğun sis nedeniyle uçaklar Bursa Yenişehir
Uluslararası Havaalanı'na mecburi iniş yapmaya devam ediyor.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Atatürk
Havalimanına yoğun sis dolayısıyla inemeyen Umman Mascat'tan gelen bir uçak, Sudan
'dan gelen yolcusuz özel uçak 21.53'de, Mısır
'dan gelen yolculu özel bir uçak 22.16'da Yenişehir Havalimanına mecburi iniş yaptı. Mısır'dan gelen özel uçağın yolcuları Atatürk Havalimanına dönüş yapmak üzere Yenişehir Havalimanında bekletildiği öğrenildi. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:18 Kaynak: İHA
Yemenli Çocuklar Yararına Düzenlenen Kermese Büyük İlgi
İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler
25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi
CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti