Son Dakika Haberleri: Yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı - Son Dakika

Yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı

6 saat önce

Yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı Otobüs kazasında yaralı sayısı 21'e çıktı Kazada hayatını kaybeden 2 kişi otobüste sıkıştıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yoğun sis sebebi ile yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk...

Yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı

Otobüs kazasında yaralı sayısı 21'e çıktı

Kazada hayatını kaybeden 2 kişi otobüste sıkıştı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yoğun sis sebebi ile yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 2 kişinin otobüste sıkışan cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından çıkartılmaya çalışılıyor.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Konya karayolunun Çobanlar ilçesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsüyle, karşı yönden gelen tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza anını anlatan yolcu Serkan Akarsu, "Diyarbakır'dan Antalya'ya gidiyorduk. Tır karşıya geçiyordu. Yoğun sis vardı. Otobüs duramadı. 2 tane ölümüz var, yaralımız çok" dedi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Veysi Ateş ve kimliği tespit edilemeyen bir kişinin cansız bedeni otobüsün içinden AFAD ekipleri tarafından çıkartılmaya çalışılıyor.

Yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:02:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]