Yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen şilep ve tankerler sahile demirledi
1 saat önce
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:48 Kaynak: AA
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, özellikle şehir merkezi ile Tekirdağ - Hayrabolu ve Tekirdağ - Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Bu arada, yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen bazı yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.
AK Partili vekil Ünal'ın evinde ölü bulunan Kadirova'nın olaydan 6 gün önce yaptığı yazışmalar ortaya çıktı Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğa İBB turnikelerin yerini değiştirerek çözüm buldu Son Dakika: Enflasyon Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indi