Yoğun Sis, Tem'de Görüş Mesafesini 30 Metreye Kadar Düşürdü
1 saat önce
Yoğun sis, TEM'de görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü Etkisini yoğun şekilde hissettiren sis trafiğin yavaşlamasına neden olduKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan yoğun sis, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürürken, sürücüler...
Yoğun sis, TEM
'de görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü
Etkisini yoğun şekilde hissettiren sis trafiğin yavaşlamasına neden oldu
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde etkili olan yoğun sis, TEM Otoyolu
ve D100 Karayolu
'nda görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürürken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis trafiği olumsuz yönde etkiledi. D100 Karayolu, TEM Otoyolu sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini hissettiren sis, görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis sebebi ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Sapanca
Yolu'nda da etkisini hissettiren sis, yaklaşık 5 saat boyunca trafiğin yavaşlamasına neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:46 Kaynak: İHA
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