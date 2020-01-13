Yoğun sis tır sürücülerine kontak kapattırdı - Son Dakika
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Yoğun sis tır sürücülerine kontak kapattırdı

6 saat önce

Ağrı'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı tır sürücüleri kontak kapattı.

Ağrı'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı tır sürücüleri kontak kapattı.

Soğuk havanın etkisi altındaki kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 2 metreye düştüğü kentte, çevre yolu başta olmak üzere işlek caddelerde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sis karşısında ilerlemekte güçlük çeken bazı tır şoförleri araçlarını yol kenarına çekip kontak kapatarak sisin dağılmasını bekledi.

Tır sürücüsü Refik Aslan Atay, görüş mesafesinin çok düştüğünü, yolu göremediği için beklediğini söyledi.

İlk defa böyle yoğun bir sisle karşılaştığını ifade eden Atay, "Sisten önümü göremiyorum. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyeyim diye yolun kenarına aracımı park ettim bekliyorum." dedi.

Yoğun sis tır sürücülerine kontak kapattırdı

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:45 Kaynak: AA
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