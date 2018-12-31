Son Dakika Haberleri: Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

5 dakika önce

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda yoğun sis etkili oldu.

Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Afyonkarahisar-Antalya karayolunda yoğun sis etkili oldu.

Yer yer görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü karayolunda araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Sandıklı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunda ilerlemekte güçlük çeken araçlar, ilçedeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini kaybetmesini bekledi.

Trafik ekipleri sisin 50 kilometreye yakın alanda etkinli olduğunu belirtirken, sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:24 Kaynak: AA

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