Son Dakika Haberleri: Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Şırnak'ta etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Şırnak'ta etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:38 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Yıllık Beklenti Sona Eriyor" Deyip Müjdeyi Verdi

İYİ Parti, 79 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:44:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]