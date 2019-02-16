Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
1 saat önce
Şırnak'ta etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Şırnak
'ta etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:38 Kaynak: AA
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