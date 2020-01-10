Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift... - Son Dakika

Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift...

6 saat önce

Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, 13.30'dan itibaren yeniden açılacak.

Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift..., System.String[]

Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, 13.30'dan itibaren yeniden açılacak. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
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