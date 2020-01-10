Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift... - Son Dakika

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Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift...
6 saat önce
Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, 13.30'dan itibaren yeniden açılacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
Yoğun sis ve Kilyos'ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, 13.30'dan itibaren yeniden açılacak. - İSTANBUL
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