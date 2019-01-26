Yoğun Sis ve Kırağı
18 dakika önce
- Kırağı tutan bitki ve ağaçlardan görüntüler Kent merkezinden sis görüntüleri Siste ilerleyen sürücüler KARS - Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran sis hayatı olumsuz etkiledi.
- Kırağı tutan bitki ve ağaçlardan görüntüler
Kent merkezinden sis görüntüleri
Siste ilerleyen sürücüler KARS - Kars
'ta gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran sis hayatı olumsuz etkiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:37 Kaynak: AA
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