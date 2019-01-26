Son Dakika Haberleri: Yoğun Sis ve Kırağı

Yoğun Sis ve Kırağı

18 dakika önce

- Kırağı tutan bitki ve ağaçlardan görüntüler Kent merkezinden sis görüntüleri Siste ilerleyen sürücüler KARS - Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran sis hayatı olumsuz etkiledi.

- Kırağı tutan bitki ve ağaçlardan görüntüler
Kent merkezinden sis görüntüleri
Siste ilerleyen sürücüler KARS - Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran sis hayatı olumsuz etkiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:37 Kaynak: AA

Sabah, Kars, Güncel
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