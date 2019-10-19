Son Dakika Haberleri: Yoğun sisin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Yoğun sisin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi

Yoğun sisin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi

58 dakika önce

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Yoğun sisin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sisin binaların çatılarına kadar inmesiyle oluşan manzara hayran bıraktı. Sis içerisinde kaybolan Çamlıca Kulesi ve binalar havadan görüntülendi.


İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis bazı bölgelerde binaları çevrelerken bazı bölgelerde de binaların çatılarına kadar indiği görüldü. Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi de sis nedeniyle adeta kayboldu. Yoğun sisin oluşturduğu manzara görenlerde hayranlık uyandırdı. Hayranlık uyandıran sis manzarası drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Çamlıca, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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