Yoğun siste kaybolan 150 koyunu jandarma buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoğun siste kaybolan 150 koyunu jandarma buldu - Son Dakika

Yoğun siste kaybolan 150 koyunu jandarma buldu

6 saat önce

ELAZIĞ'da, yoğun sis nedeniyle kaybolan 150 koyun, jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulunarak, sahibine teslim edildi.

Yoğun siste kaybolan 150 koyunu jandarma buldu, System.String[]

ELAZIĞ'da, yoğun sis nedeniyle kaybolan 150 koyun, jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulunarak, sahibine teslim edildi.

Ağın ilçesine bağlı Öğrendik köy sakinlerinden Duran Demir, gündüz saatlerinde otlatmaya bıraktığı 150 koyunu akşam saatlerinde almaya gittiğinde bulamadı. Sisli havaya rağmen bir süre aramaya devam eden Demir, koyunlarını bulamayınca jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen jandarma ekipleri, 9 saatlik arama çalışmalarının ardından koyunları köyün 5 kilometre ilerisinde dere kenarında bularak, sahibi Demir'e teslim etti.


Jandarma, Ağın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
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